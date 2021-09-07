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07.09.2021 (08:45)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили колонну техники условного противника в ходе учения

Разведчики Амурского общевойскового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонну с автомобильной техникой и живой силой условного противника.

 В рамках проходящего тактического учения с мотострелковыми подразделениями Амурского общевойскового объединения на полигоне «Трехречье» разведывательные подразделения совершили скрытый переход на расстояние около 30 километров в тыл условного противника. В ходе совершения марша, благодаря разведывательным данным, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов «Тахион», удалось обнаружить колонну с техникой и живой силой условного противника.

Оценив обстановку, группа разведчиков организовала засаду на пути движения колонны условного противника. Благодаря  правильно выбранному участку дороги для организации засады, где условный противник не сможет выполнить обход, и минированию дорожного полотна удалось условно подорвать первую и последнюю машины, а затем уничтожить живую силу условного противника.

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Метки:
Восточный военный округ
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