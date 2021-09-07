07.09.2021 (08:30)
Юнармейцы Новочеркасска передали книги и журналы воинам-миротворцам в Нагорный Карабах
Юнармейцы отряда «Патриот» из г. Новочеркасска Ростовской области собрали книги и журналы для военнослужащих, несущих службу в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Для отправки было собрано более 300 изданий, которые любят юнармейцы. Каждая книга подписана участником «Юнармии», принесшим ее.
Миротворцы получат не только интересные книги, но и добрые пожелания, написанные ребятами – в каждую книгу вложено письмо с пожеланиями скорейшего и благополучного возвращения к семьям на Родину.
Посылки будут отправлены при посредничестве командования 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова дивизии общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области.
В ближайшее время литература будут доставлена российским миротворцам, поддерживающим мир на спорной территории.