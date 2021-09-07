Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2021 (08:30)

Юнармейцы Новочеркасска передали книги и журналы воинам-миротворцам в Нагорный Карабах

Фото Видео

Юнармейцы отряда «Патриот» из г. Новочеркасска Ростовской области собрали книги и журналы для военнослужащих, несущих службу в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Для отправки было собрано более 300 изданий, которые любят юнармейцы. Каждая книга подписана участником «Юнармии», принесшим ее.

Миротворцы получат не только интересные книги, но и добрые пожелания, написанные ребятами – в каждую книгу вложено письмо с пожеланиями скорейшего и благополучного возвращения к семьям на Родину.

Посылки будут отправлены при посредничестве командования 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова дивизии общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области.

В ближайшее время литература будут доставлена российским миротворцам, поддерживающим мир на спорной территории.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Медики инфекционного отделения ЮВО во Владикавказе приняли на лечение более 60 пациентов с COVID-19
Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас
Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации завершает работу в гарнизонах ЮВО
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО обработали 54 тыс. кв. км территории социальных объектов в Абхазии

Метки:
Южный военный округ , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false