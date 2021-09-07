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07.09.2021 (08:15)

Вертолеты армейской авиации ВВО выполнили пуски неуправляемых ракет на одном из полигонов в Приморье

 Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Восточного военного округа нанесли ракетный удар по месту сосредоточения условного противника в Приморском крае.

Уже с начала полета пилоты начали совершать сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника». По наведению с командного пункта вертолеты одиночно и парами  вышли в назначенный район, где во взаимодействии друг с другом подавили радиолокационные средства условного противника электронными пусками неуправляемых ракет. Для обеспечения скрытности полета «Аллигаторы» летели на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

Передовая пара Ка-52 выполнила повторный заход для атаки с целью уничтожения диверсионных групп условного противника. В маневрах участвовали порядка 10 вертолетов армейской авиации ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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