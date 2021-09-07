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07.09.2021 (08:00)

Медики инфекционного отделения ЮВО во Владикавказе приняли на лечение более 60 пациентов с COVID-19

Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) приняли более 60 пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией, на лечение в нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания).

В настоящее время под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов находятся на стационаре 38 человек, 28 человек выписали – пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Также пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Всего отделение рассчитано на 100 пациентов. В распоряжении медицинского персонала госпиталя самое современное оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы наблюдения пациентов, анализаторы крови, лаборатория для клинических исследований, дезинфекционная душевая установка, подвижный рентгенологический кабинет.

В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя, кроме того, для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан республики привлечены военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии им. С. М. Кирова.

Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами ЮВО было принято Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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