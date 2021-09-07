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07.09.2021 (07:45)

С инженерами армейского корпуса ВВО на Сахалине стартовало тактико-специальное учение по разминированию путей движения основных войск

С военнослужащими отдельного инженерного батальона армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовало тактико-специальное учение (ТСУ) по разминированию путей движения войск.

На полигоне «Успеновский» личному составу предстоит отработать вопросы инженерного обеспечения войск.

На сильно пересеченной местности и в сложных климатических условиях  военнослужащие оборудуют трассу для движения механизированных колонн.

Для обеспечения движения тяжелой техники военным инженерам предстоит навести переправы через водные преграды, над глубокими оврагами установить мостовые переходы, а также расчистить завалы из деревьев и горных пород.

Помимо этого, во время движения механизированных колонн, военнослужащие отработают поиск и обнаружения взрывчатых зарядов и мин-ловушек. Для этого инженерное подразделение обеспечено специальным сапёрным оборудованием и минно-розыскными собаками.

Всего к тактико-специальному учению привлечено более 200 военнослужащих отдельного инженерного батальона армейского корпуса ВВО, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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