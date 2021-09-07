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07.09.2021 (07:30)

В Забайкалье специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО нарушили систему связи «противника» с помощью комплексов «Леер-3»

 В Забайкальском крае специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) в ходе тренировки подавили связь условного противника, применив специальные модули нарушения частот современных комплексов «Леер-3».  Плановое мероприятие боевой подготовки состоялось в рамках полевого выхода подразделений РЭБ, проходящего на межвидовом полигоне «Цугол».

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили комплекс специальных задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системе управления «противника». Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи «противника».

Также специалисты подразделения РЭБ подавили каналы управления и GPS-навигации беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В занятии  приняли участие около 300 военнослужащих ВВО, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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