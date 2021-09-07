07.09.2021 (07:15)

Третий чемпионат Вооруженных Сил России по пожарно-спасательному спорту стартовал в Восточном военном округе

В Восточном военном округе (ВВО) начался III-й Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту. Всероссийские соревнования впервые проходят Приморском крае.

Торжественная церемония открытия прошла в Уссурийске на территории стадиона «Городской» Дома офицеров Российской Армии. Открыл ее начальник службы пожарной безопасности ВС РФ полковник Дмитрий Щипанов. Также в мероприятии приняли участие тренеры команд, судейская коллегия, участники соревнования, представители федерации по пожарно-спасательному спорту среди военнослужащих, представители МЧС России по Приморскому краю, силовых структур, администрация города и воспитанники Уссурийского суворовского военного училища.

Под гимн России был поднят государственный флаг, после чего участники соревнования прошли строем. После торжественной части был дан старт чемпионата.

Команды огнеборцев в первый день соревнования состязались в преодолении полосы препятствий. Эта часть соревнований проходила в следующей последовательности: команда занимает стартовое положение, участники по команде стартуют, преодолевают забор, берут рукавные скатки, преодолевают бревно (бум), соединяют рукава между собой, подбегают к разветвлению, присоединяют к нему рукавную линию и прокладывают ее. При этом забор преодолевается без упора ногами о стойки и откосы крестовин. После финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми.

По итогам первого дня соревнований спортсмены показали высокие результаты.

Всего в соревновании принимают участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей МЧС России.

Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту завершится торжественным закрытием и награждением победителей и призеров 10 сентября.

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