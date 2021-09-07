07.09.2021 (07:00)

Оперативный сбор с участниками учения «Рубеж-2021» прошел на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии

Оперативный сбор с участниками совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» прошел на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизской Республики.

В рамках сбора, прошедшего под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Евгения Поплавского, представители командования и штаба КСБР ЦАР изучили новые способы применения подразделений на основе опыта, полученного Вооруженными Силами Российской Федерации при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе. В завершение сбора с офицерами штаба КСБР ЦАР была проведена штабная тренировка.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» проходит с 7 по 9 сентября на полигоне «Эдельвейс» в Киргизской Республике.Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы Кант. Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации принимает участие около 500 военнослужащих и почти 120 единиц вооружения и военной техники. Авиационную поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения обеспечат штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

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