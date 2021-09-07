07.09.2021 (00:30)

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова поздравил Тверских суворовцев с началом нового учебного года

Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова поздравил суворовцев Тверского военного суворовского училища с началом учебного года, выступив для них с концертом.

Дирижировал начальник ансамбля – художественный руководитель полковник Геннадий Саченюк.

Перед началом выступления коллектив ансамбля поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года, а также отметил и самых юных, которые только что дали клятву суворовцев.

Ведущим концертной программы был заслуженный артист России Сергей Мамаев. Во время концерта прозвучали всеми известные песни, такие как «Шли солдаты», «Смуглянка», «Калинка», «Прощание славянки» и другие.

В завершении мероприятия начальник училища генерал-лейтенант Владимир Ляпоров поблагодарил коллектив ансамбля за организацию концерта и вручил грамоту, а также ценные подарки, связанные с историей Тверского суворовского училища.

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