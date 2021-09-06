Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (23:00)

На базе учебного центра РВВДКУ впервые прошел Всеармейский этап конкурса по ножевому многоборью среди военнослужащих

Впервые на территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова проведен Всеармейский этап конкурса по ножевому многоборью среди военнослужащих.

На первом этапе каждый конкурсант продемонстрировал комплекс приемов владения ножом на 15 счетов, включающий в себя как элементы атакующих действий, так и элементы защиты. На втором этапе конкурса оценивалась меткость участников в метании ножей и малой пехотной лопаты в ростовую фигуру с расстояния 3 метра с места, а также в движении, где необходимо было поразить 3 мишени. Завершающее, третье упражнение – участие в поединке с вооруженным противником.

«Впервые упражнения и комплекс приемов были разработаны совместно с командованием Воздушно-десантных войск. Конкурс проводится среди военнослужащих. Его упражнения будут применятся как в войсках для подготовки по этой дисциплине специальных подразделений и подразделений ВДВ, так и для начальной подготовки других категорий военнослужащих» - отметил в ходе проведения конкурса начальник кафедры физической и горной подготовки РВВДКУ гвардии полковник Дмитрий Шукин.

В конкурсе приняли участие сборные команды Воздушно-десантных войск, морской пехоты и частей специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.

По итогам Всеармейского этапа конкурса по ножевому многоборью курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова заняли первое место. Вторыми стали военнослужащие из сборной команды соединения специального назначения, а замкнули тройку военнослужащие гвардейского подразделения морской пехоты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Гвардейскому соединению управления Воздушно-десантных войск исполнилось 74 года
Командование Воздушно-десантных войск отметило 80-ю годовщину со дня образования
На полигоне «Дубровичи» под Рязанью наградили победителей конкурсов Армейских международных игр - «Десантный взвод» и «Тактический стрелок»
Российские снайперы заняли второе место на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 в Республике Беларусь

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false