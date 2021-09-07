07.09.2021 (00:00)
Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации завершает работу в гарнизонах ЮВО
Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, проживающие в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО), задали вопросы и лично обратились в Выездную приемную Минобороны России, которая провела прием на территории 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военной базе в г. Гудауте.
Должностные лица выездной приёмной, командование базы и 49 ОА приняли участие в работе круглого стола, провели личный приём, а также осмотрели места службы и проживания военнослужащих и членов их семей. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры базы. В отдельных мероприятиях приняли участие представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия.
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