07.09.2021 (05:00)
Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.
«Личный состав российского миротворческого контингента осуществляет задачу по обеспечению безопасности паломников на комплексе Амарас. Прибывают паломники как централизованно в составе колонны, так и на личном автотранспорте», - сказал представитель российского миротворческого контингента Виктор Куликов.
Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.
«Мы приехали из Армении, мы очень хотели приехать, но были проблемы с боязнью и возможностью приехать, но спасибо миротворцам, что мы смогли спокойно приехать сюда. Миротворцы относятся к нам очень уважительно, спасибо. Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно. Они очень великодушные и даже на армянском языке интересовались о нашем самочувствии. Спасибо им за это», - поделилась паломник Гаянэ Мхиторян.
«С безопасностью сейчас все нормально, за счет миротворцев, каждую большую службу они здесь. Службы проходят в спокойствии. Я здесь почти что живу, паломники приезжают из разных мест. В любом случае Россия всегда была рядом. Видя Российские флаги, мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и самое главное безопасность», - сказал дьякон монастыря Амарас Вилен Григорян.
Российские миротворцы сопроводили из Степанакерта в Мартунинский район паломников, которые посетили службу в монастыре Армянской Апостольской церкви.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.