07.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Обеспечение российскими миротворцами безопасности паломников при посещении монастырского комплекса Амарас

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Личный состав российского миротворческого контингента осуществляет задачу по обеспечению безопасности паломников на комплексе Амарас. Прибывают паломники как централизованно в составе колонны, так и на личном автотранспорте», - сказал представитель российского миротворческого контингента Виктор Куликов.

Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.

«Мы приехали из Армении, мы очень хотели приехать, но были проблемы с боязнью и возможностью приехать, но спасибо миротворцам, что мы смогли спокойно приехать сюда. Миротворцы относятся к нам очень уважительно, спасибо. Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно. Они очень великодушные и даже на армянском языке интересовались о нашем самочувствии. Спасибо им за это», - поделилась паломник Гаянэ Мхиторян.

«С безопасностью сейчас все нормально, за счет миротворцев, каждую большую службу они здесь. Службы проходят в спокойствии. Я здесь почти что живу, паломники приезжают из разных мест. В любом случае Россия всегда была рядом. Видя Российские флаги, мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и самое главное безопасность», - сказал дьякон монастыря Амарас Вилен Григорян.

Российские миротворцы сопроводили из Степанакерта в Мартунинский район паломников, которые посетили службу в монастыре Армянской Апостольской церкви.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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