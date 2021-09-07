Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас

Фото Видео

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Личный состав российского миротворческого контингента осуществляет задачу по обеспечению безопасности паломников на комплексе Амарас. Прибывают паломники как централизованно в составе колонны, так и на личном автотранспорте», - сказал представитель российского миротворческого контингента Виктор Куликов.

Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.

«Мы приехали из Армении, мы очень хотели приехать, но были проблемы с боязнью и возможностью приехать, но спасибо миротворцам, что мы смогли спокойно приехать сюда. Миротворцы относятся к нам очень уважительно, спасибо. Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно. Они очень великодушные и даже на армянском языке интересовались о нашем самочувствии. Спасибо им за это», - поделилась паломник Гаянэ Мхиторян.

«С безопасностью сейчас все нормально, за счет миротворцев, каждую большую службу они здесь. Службы проходят в спокойствии. Я здесь почти что живу, паломники приезжают из разных мест. В любом случае Россия всегда была рядом. Видя Российские флаги, мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и самое главное безопасность», - сказал дьякон монастыря Амарас Вилен Григорян.

Российские миротворцы сопроводили из Степанакерта в Мартунинский район паломников, которые посетили службу в монастыре Армянской Апостольской церкви.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские миротворцы обеспечили более 1,5 тыс. жителей Нагорного Карабаха питьевой водой
Российские миротворцы в День знаний обеспечили порядок и безопасность в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы впервые организовали мобильную выездную приемную в отдаленных селах Нагорного Карабаха

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false