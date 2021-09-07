07.09.2021 (05:30)

В Ивановском воздушно-десантном соединении начались совместные учения подразделений ВДВ РФ и ССО Республики Беларусь.

В период с 7 по 9 сентября 2021 года на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит плановое совместное российско-белорусское тактическое учение разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе совместного учения с десантниками из России и Белоруссии будут отработаны вопросы действий сводного подразделения при выполнении специальных и контртеррористических задач.

Разведчики из двух стран проведут планирование предстоящих действий, подготовят подразделения к выполнению задач по предназначению. Затем десантники отработают вопросы маскировки и ведения разведки на открытой местности и в лесу.

Во второй день учений пройдёт совместное десантирование из самолетов АН-2. Российские военнослужащие совершат прыжки на отечественных парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» на площадку приземления «Арменки» в Ивановской области, где будут отработаны вопросы действий разведподразделений на незнакомой местности с отработкой скрытного выхода в район выполнения задач.

Третьим этапом учений на полигоне «Песочное» в Ярославской области станет уничтожение выявленных объектов условного противника, с проведением практических боевых стрельб.

В ходе учений задействовано порядка 40 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

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