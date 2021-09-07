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07.09.2021 (03:05)

В Энгельсском соединении дальне авиации прошёл контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Специально созданная комиссия под руководством заместителя командира соединения по тылу подполковника Евгения Петрова производила проверку работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков.

Особое внимание уделялось проверке уровня укомплектованности автомобильной и специальной техникой, а также водительским составом с целью определения способности выполнения авиационным соединением задач по предназначению.

По результатам проверки комиссия сделала вывод о том, что автомобильная и специальная техники готова к выполнению задач по предназначению.

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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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