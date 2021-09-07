07.09.2021 (03:00)
Расчеты С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Ленинградского объединения уничтожили учебные воздушные цели на Юге России
На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям.
В рамках этапа тактического учения с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе.
Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника.
Помимо этого, военнослужащие сдали зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.