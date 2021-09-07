07.09.2021 (03:00)

Расчеты С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Ленинградского объединения уничтожили учебные воздушные цели на Юге России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые стрельбы расчетов С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Ленинградского объединения на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям.

В рамках этапа тактического учения с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе.

Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника.

Помимо этого, военнослужащие сдали зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

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