06.09.2021 (22:10)
В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнены плановые полёты
В авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.
Для выполнения лётной смены к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.
В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.
Особое внимание уделено групповым полетам строем в темное время суток.
Лётно-инструкторским составом авиационного соединения отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полетных заданий.
Новости по теме:
В Военно-воздушной академии состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге
Курсанты, поступившие в этом году в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, приняли Военную присягу
Метки: