06.09.2021 (22:10)

В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнены плановые полёты

В авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Для выполнения лётной смены к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.

В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.

Особое внимание уделено групповым полетам строем в темное время суток.

Лётно-инструкторским составом авиационного соединения отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полетных заданий.

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