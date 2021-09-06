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06.09.2021 (22:00)

В Краснознаменске пройдет финал VI фестиваля-конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе...»

В этом году финал VI ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…» пройдет в Доме офицеров подмосковного Краснознаменска.

«За прошедшие годы своего существования конкурс стал поистине настоящим явлением в культурной жизни армии, в котором шансы на победу не зависят от должностей и званий или приоритетности музыкальных жанров» - рассказала двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

Из более 200 исполнителей жюри выявит лауреатов по пяти номинациям: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Боевая подруга гармонь», «Лучшая авторская песня», «Лучший хореографический номер».

«Победить в конкурсе «И звезды становятся ближе...» может каждый, главное, чтобы был музыкальный талант, который по достоинству оценят члены жюри» - сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

По традиции в жюри входят представители Минобороны России, деятели культуры Российской Федерации. А на сцену в этот день, кроме участников выйдут звезды российской эстрады.

География участников охватывает более 15 регионов России: Тверская область, Самарская область, Амурская область, Краснодарский край, Московская область, Мурманская область, Республика Коми и др.

Мероприятие пройдет 11 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС
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