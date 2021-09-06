06.09.2021 (21:10)

В Астрахани открыли памятную доску героическому земляку

На фасаде здания Астраханского регионального отделения ДОСААФ России в рамках Урока мужества состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Степана Савельевича Одноворченко и памятной доски ДОСААФ. На мероприятии присутствовали депутаты, ветераны, представители власти, юнармейцы.

Степан Савельевич Одноворченко родился 13 сентября 1914 года в семье крестьянина. С 1935 года служил в Красной Армии. Перед войной, в 1939 году, окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. С 20 октября 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной: Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском. В 1943 году Степан Савельевич принимал участие в прорыве блокады Ленинграда.

К июлю 1944 года он совершил 99 боевых вылетов на штурмовку оборонительных сооружений, аэродромов, железнодорожных эшелонов, скоплений войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Одноворченко Степану Савельевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны офицер продолжал службу в ВВС на командных должностях. С 1955 по 1958 год возглавлял Астраханский аэроклуб ДОСААФ. В 1958 года подполковник Одноворченко ушел в отставку. В 1991 году Степан Савельевич умер и был похоронен в родной Астрахани.

После окончания торжественной церемонии у гостей была возможность посетить выставки воспитанников секций и кружков ДОСААФ. Одна из экспозиций была посвящена поисковому движению.

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