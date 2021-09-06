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06.09.2021 (21:40)

В Центральном совете ДОСААФ России обсудили вопросы взаимодействия с Федерацией комплексного единоборства России

В Центральном совете  ДОСААФ России состоялось рабочая встреча Председателя ДОСААФ России Александра Колмакова и Президента Международной Федерации комплексного единоборства  Николая Бордюжи. 

В совещании также приняли участие начальник Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России Олег Шаганенко  и Президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев.

В ходе встречи прошло обсуждение  взаимодействия  ДОСААФ России, Федерации комплексного единоборства России и Международной Федерации комплексного единоборства по развитию и популяризации служебно-прикладных видов спорта в субъектах Российской Федерации и странах СНГ. Также был рассмотрен вопрос организации и проведения международных соревнований по виду спорта «комплексное единоборство»  среди молодежи допризывного и призывного возрастов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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