06.09.2021 (21:40)

В Центральном совете ДОСААФ России обсудили вопросы взаимодействия с Федерацией комплексного единоборства России

В Центральном совете ДОСААФ России состоялось рабочая встреча Председателя ДОСААФ России Александра Колмакова и Президента Международной Федерации комплексного единоборства Николая Бордюжи.

В совещании также приняли участие начальник Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России Олег Шаганенко и Президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев.

В ходе встречи прошло обсуждение взаимодействия ДОСААФ России, Федерации комплексного единоборства России и Международной Федерации комплексного единоборства по развитию и популяризации служебно-прикладных видов спорта в субъектах Российской Федерации и странах СНГ. Также был рассмотрен вопрос организации и проведения международных соревнований по виду спорта «комплексное единоборство» среди молодежи допризывного и призывного возрастов.

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