06.09.2021 (21:30)

В Подмосковье открыли памятник «Создателям ядерного щита России»

В Подмосковье открыли памятник «Создателям ядерного щита России».

В возведении мемориала принимали активное участие военнослужащие частей, подчиненных 12 ГУМО.

Мемориал представляет собой кирпичную арку с колоколом. В правой части арки размещена икона Серафима Саровского. Левая часть арки увенчана надписью «Молитвами Преподобного Серафима Саровского, Господи, сохрани ядерный щит России». На колоколе изображены атомы, эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации, образ Серафима Саровского и надпись «Сей колокол отлит во здравие личного состава 12 ГУ МО РФ».

Мемориал был освящен протоиереем Андреем и иеромонахом Кириллом.

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