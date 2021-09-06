06.09.2021 (21:20)

Первокурсники Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли Военную присягу

В Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги курсантами, зачисленными на первый курс учебного заведения.

Присягу приняли более 240 курсантов. На успешную учебу их напутствовали ветераны, родители, профессорско-преподавательский состав военно-учебного заведения.

«Сегодня в жизни курсантов первого курса важное и знаменательное событие - принятие присяги на верность своей Родине - Российской Федерации. Приведение к военной присяге - священный ритуал и славная традиция российской армии. Желаю вам успешного освоения выбранной специальности, для этого в учебном заведении созданы все условия!» - отметил ВРИД Начальника академии генерал –майор Роман Ногин на торжественной церемонии.

За месяц до присяги курсанты прошли курс начальной военной подготовки, где занимались огневой, строевой и физической подготовкой, а также изучали общевоинские уставы.

Курсанты будут обучаться по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования по особо сложным и наукоемким специальностям с учётом перевооружения РВСН на новые и перспективные боевые ракетные комплексы.

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