Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (21:50)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит для воспитанников Пермского СВУ

Ансамбль песни и пляски РВСН  «Красная звезда» выступит для воспитанников Пермского СВУ.
В концертной программе солисты ансамбля исполнят самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.
В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Расчеты ПВО Балтийского флота в ходе планового учения отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника
На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВО проведена тренировка по ПВО
В Единый день огня артиллеристы ВВО в Бурятии выполнили более 100 нормативов и около 150 учебно-боевых задач
Испытательному полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет

Метки:
РВСН , Ракетные войска , Командование Ракетных войск стратегического назначения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false