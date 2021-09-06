06.09.2021 (21:00)

В Москве встретили призеров конкурса «Страж порядка»

В аэропорту Шереметьево прошла торжественная встреча команды Вооруженных Сил Российской Федерации, завоевавшей в упорной борьбе серебряные награды в конкурсе АрМИ-2021 г. «Страж порядка»

Прибывших из Республики Сербия участников соревнований встречали военнослужащие военной полиции.

Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники продемонстрировали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили военно-полицейский бросок на 12 километров по трассе «Гонки героев».

Российская команда установила новый мировой рекорд на трассе «Гонка героев», преодолев этап за 54 минуты и 14 секунд.

В конкурсе военных полицейских участвовали команды России, Сербии, Ирана, Кипра, Казахстана и Катара.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице