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06.09.2021 (21:00)

В Москве встретили призеров конкурса «Страж порядка»

В аэропорту Шереметьево прошла торжественная встреча команды Вооруженных Сил Российской Федерации, завоевавшей в упорной борьбе серебряные награды в конкурсе АрМИ-2021 г. «Страж порядка»

Прибывших из Республики Сербия участников соревнований встречали военнослужащие военной полиции.

Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники продемонстрировали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили военно-полицейский бросок на 12 километров по трассе «Гонки героев».

Российская команда установила новый мировой рекорд на трассе «Гонка героев», преодолев этап за 54 минуты и 14 секунд.

В конкурсе военных полицейских участвовали команды России, Сербии, Ирана, Кипра, Казахстана и Катара.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Страж порядка , Военная полиция , Главное управление военной полиции Минобороны России
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