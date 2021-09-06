06.09.2021 (20:50)

На Красной площади завершился Фестиваль «Спасская башня»

На Красной площади состоялось заключительное представление XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Главной темой Фестиваля этого года стали такие понятия, как Время, Музыка и Мир. «Ведь именно музыка способна поднять настроение, вылечить душу, дать людям надежду, когда в мире бушует пандемия COVID-19, которая разрушила привычный жизненный уклад и принесла много бед, но вместе с тем заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, заботу о семье и близких, дружбу и свободу перемещения, — отметил руководитель Художественного совета Фестиваля «Спасская башня» генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

За 11 дней, с 26 августа по 5 сентября, вечерние военно-музыкальные представления посетили 25280 зрителей.

На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов из 5 стран — России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Наряду с превосходными выступлениями национальных военных оркестров, почётных караулов и творческих коллективов стран-участниц свой талант и вокальное мастерство дарили публике приглашённые звёзды российской и мировой эстрады: Тамара Гвердцители, «Хор Турецкого» и группа Soprano, Тилль Линдеманн. По традиции каждое представление завершалось грандиозным красочным салютом.

По словам руководителя Дирекции Фестиваля «Спасская башня» Сергея Смирнова, общее количество участников Фестиваля (основная сцена и конный манеж) составило 1698 человек (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь выходили 18 дирижёров и 108 танцоров. Численность сводного оркестра Фестиваля, который состоял из всех участников Фестиваля, — 1 200 человек.

Самым представительным оказался Сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ. В его программе участвовали 150 человек. Немногим меньшим составом выступали Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (146 человек) и Центральный пограничный ансамбль (120 человек). Самый маленький по числу участников коллектив — конное шоу «Идальго» (6 человек). Из иностранных коллективов наибольший состав заявил Оркестр полиции Катара (87 человек).

В своих программах участники Фестиваля задействовали 1041 музыкальных инструментов — 817 духовых,169 ударных, 13 струнных, 7 клавишных и 35 прочих (электрогитары, волынки, баяны). Самое большое количество инструментов использовал Оркестр суворовцев — 150. Из них 100 духовых инструментов, 5 ударных и 2 клавишных.

На Красную площадь и на конный манеж вышли 59 коней. В выступлениях участники использовали различное оружие — карабины, винтовки, шашки, сабли и пики.

Самым старшим участником Фестиваля является музыкант Военного образцового оркестра Почётного караула Лев Колокольцев. Ему 80 лет. Самому младшему участнику — воспитаннице Пансиона Министерства обороны Российской Федерации — 13 лет.

На конном манеже выступили 88 участников: 66 всадников, 10 детей из группы фланкировки и 12 солистов Московского казачьего хора. Самому младшему участнику Дмитрию Коваленко — 6 лет.

Размер конного манежа составил 25 х 80 м. Его возвели за 5 дней, для покрытия было завезено 600 тонн песка, ежедневно для его полива требовалось 4 тонны воды.

На возведение трибун пошло 330 тонн металлических конструкций, ещё 150 тонн потребовалось на сооружение пультовой башни и подиумов для пресс-центра и шатров. На трибунах было установлено 450 единиц световых приборов, за 11 дней Фестиваля было задействовано 1584 сценических пиротехнических изделия и 1375 залпов для совершения высотных фейерверков. Было проложено более 6000 метров кабеля.

«Для коммутации всего оборудования потребовалось 3,3 километра проводов, общая мощность всего звукоусиливающего оборудования 120 киловатт, в единой сетке было объединено 90 радиосистем, — говорит главный звукорежиссёр Фестиваля Дмитрий Рудаков. — Проще говоря, задача технической службы Фестиваля — так разместить и настроить звуковое оборудование, чтобы зритель, на каком бы месте на трибуне ни находился, везде слышал комфортное звучание».

Четырнадцатый Фестиваль «Спасская башня» завершился. Надеемся, что участники увезут с собой на родину тёплые впечатления о России, её богатой культуре и славной истории, о гостеприимстве нашего народа и радушном приёме публики. А в зрительских сердцах останется яркий многонациональный музыкальный праздник, грандиозный по своему масштабу и неповторимый по эмоциональному воздействию.

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