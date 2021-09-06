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06.09.2021 (20:40)

Лагерный сбор специалистов РХБ защиты завершился на военной базе РФ в Таджикистане

Лагерный сбор специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) завершился на горном полигоне Ляур в 201-ой российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане.

В ходе сбора военнослужащие отработали задачи по радиационной, химической и биологической разведке, вопросы оборудования полевых постов РХБ наблюдения в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Расчеты специальной обработки выполнили нормативы по дезактивации, дегазации, и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов. Данные нормативы отрабатывались на пунктах специальной обработки условно зараженной техники и санитарной обработки личного состава.

На завершающем этапе сбора военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и боевых машин.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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