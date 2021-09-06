06.09.2021 (20:25)

Иностранные воинские контингенты прибыли в Нижегородскую область для проведения ССУ «Запад-2021»

Военнослужащие иностранных воинских контингентов из 7 стран прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) «Запад-2021» в Нижегородской области.

Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместного учения.

В течение пяти дней иностранные военные контингенты пройдут ознакомление с площадками проведения совместного учения, проведут пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Первые совместные тренировки иностранных воинских контингентов перед активной фазой совместного стратегического учения «Запад-2021» начались 6 сентября. Военнослужащие смогут отработать взаимодействие с использованием полученного вооружения в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими.

Совместное стратегическое российско-белорусское учение (ССУ) «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Практические действия войск (сил) проходят на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации.

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь. В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.

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