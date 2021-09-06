06.09.2021 (20:15)

Командующий войсками ЦВО встретился с выпускниками академий ВС РФ

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел встречу с выпускниками видовых академий Вооруженных Сил РФ, назначенных на должности в органы военного управления объединенного стратегического командования.

Генерал-полковник Александр Лапин довел до офицеров основные направления деятельности командования и особенности военно-политической обстановки в зоне ответственности округа, а также пожелал успехов в дальнейшей службе.

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