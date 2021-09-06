06.09.2021 (20:00)

Воспитанницы Санкт-Петербургского Пансиона Минобороны РФ встретились с Сергеем Лавровым

Сегодня воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» приняли участие в традиционной «Творческой гостиной», гостем которой стал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Главе МИД России также продемонстрировали образовательное пространство учебного заведения.

Кратко рассказав о себе и своем пути в профессии, министр предложил девочкам перейти к неформальному общению и стал отвечать на их многочисленные вопросы. Темы для диалогов были самые разные – от личных вопросов до проблемных - о международной политике и дипломатии, месте России в современном мире и ее роли в истории. Воспитанницы получили возможность узнать мнение одного из самых компетентных политиков нашего времени.

Состоявшаяся творческая встреча имела большое значение для формирования гражданской позиции девочек и развития их мировоззрения. Сергей Лавров, поблагодарив за столь насыщенное общение, отметил, обращаясь к воспитанницам: «Вы обучаетесь в современном и качественно оснащенном учебном заведении, у вас хорошие условия и замечательные педагоги. Учитесь и будьте счастливы».

В завершение своего визита министр иностранных дел России сделал запись в книге почетных гостей Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц.

Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации – одно из самых молодых общеобразовательных учреждений Минобороны России. Пансиону всего 2 года и сегодня здесь обучается 400 воспитанниц с 5-го по 9-й класс из многочисленных регионов нашей Родины. Сочетание профессионализма опытных педагогов с креативностью молодого поколения, современное образовательное пространство позволяют обеспечить высокий уровень образования воспитанниц.

Санкт-Петербургский Пансион – инновационный проект Министерства обороны, направленный на организацию эффективной и комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала каждого, как педагога, так и воспитанниц.



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