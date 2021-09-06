06.09.2021 (19:45)

Новосибирское высшее военное командное училище представило электронные учебники на форуме «Армия–2021»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия–2021» в Конгрессно-выставочном центе «Патриот» Новосибирское высшее военное командное училище представило электронные учебники по дисциплинам «Технические средства разведки армий иностранных государств» и дополненный учебник по «Общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации».

Электронные ресурсы, разработанные профессорско-преподавательским составом училища предназначены для помощи обучаемым в получении полных знаний по изучаемым предметам.

Электронный учебник по дисциплине «Технические средства разведки армий иностранных государств» был представлен впервые. Информация учебника помогает курсантам и офицерам изучать организацию и вооружение армий иностранных государств, а также технические средства разведки и навигации по дисциплине «Специальная подготовка».

Помимо этого, был представлен электронный учебник по дисциплине «Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации». Он является базовым электронным учебником для вузов Минобороны России. Это уже шестая редакция учебника. Книга содержит блок теории — краткое содержание основных уставных положений Вооруженных Сил, блок практических ситуаций с фото- и видеоматериалами, отражающими организацию повседневной деятельности воинских подразделений, методику обучения военнослужащих общевоинским уставам, а также блок тестовых материалов и контрольных заданий для проверки усвоения курсантами учебного материала.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице