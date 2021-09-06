06.09.2021 (19:30)

Михайловская военная артиллерийская академия представила научные и технические разработки на форуме «Армия–2021»

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия–2021» Михайловская военная артиллерийская академия представила новейшие и усовершенствованные научно-технические разработки, макеты и рационализаторские работы профессорско-преподавательского состава, офицеров и курсантов вуза.

На площадках форума в парке «Патриот» академией были представлены экспозиции научно-технической деятельности. Специалисты военного вуза разработали рационализаторские предложения, полезные модели, макеты и тренажёры для успешного выполнения учебных и боевых задач артиллеристов.

Впервые был представлен 203-мм кассетный артиллерийский снаряд с системой внествольного доразгона. Он предназначен для борьбы со скоплением небронированных и легкобронированных целей, а также живой силы противника, сосредоточенных в глубине обороны на большом удалении от линии фронта. Конструкция снаряда позволяет достигать дальности стрельбы до 70 км.

Также профессорско-преподавательским составом 7 кафедры (артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов) был доработан тренажёр виртуальной реальности «Дилемма-3D», который впервые представили на форуме в 2020 году. В тренажёр были добавлены новые сценарии действий расчёта САО для отработки мероприятий технической подготовки и боевой работы, а также выработке профессиональных навыков у обучающихся.

Кафедрой физической подготовки Михайловской военной артиллерийской академии разработан и представлен макет мобильной тактической учебно-материальной базы, предназначенной для развития специальных качеств у военнослужащих в любых условиях.

Помимо этого, на площадке, размещенной на полигоне Алабино, был представлен макет психологической полосы препятствий для адаптации военнослужащих к действиям в экстремальных условиях.



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