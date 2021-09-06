06.09.2021 (19:15)

В учебном центре Вольского филиала ВА МТО состоялся правовой лекторий «Экстремизм, терроризм и национализм, как угроза национальной безопасности России»

В учебном центре по подготовке младших специалистов Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хоулева, под руководством заместителя начальника учебного центра полковника Ильи Шлычкова состоялся правовой лекторий на тему: «Экстремизм, терроризм и национализм, как угроза национальной безопасности России».

Мероприятие проведено с целью пропаганды правовых знаний и профилактики правонарушений среди военнослужащих.

Военнослужащим рассказали об основных направлениях и мероприятиях служебной деятельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму в Вооруженных Силах Российской Федерации. В повестке лектория обсуждались вопросы, дающие определение экстремизму и терроризму, формам их проявления в современном мире и стране.

Участники обсудили методы работы запрещённых организаций и вовлечение ими граждан в экстремистскую и террористическую деятельность, распространение ими экстремистских материалов, а также вопросы уголовной ответственности за преступления экстремистского характера.

Кроме того, были раскрыты основные положения федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму».



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