06.09.2021 (19:00)
С подразделением материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье начался полевой выход
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.
На начальном этапе полевого выхода около 30 военнослужащих роты материального обеспечения совершили марш протяженностью 30 километров на 20 единицах военной техники.
В ходе совершения марша в указанный район военнослужащие роты материального обеспечения отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, действия которых отрабатывали разведчики ОГРВ ПРРМ.
По прибытии в указанный район военнослужащие развернулись в районе предназначения, провели организацию охраны и обороны, а также выполнили инженерное оборудование района развертывания.
Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.