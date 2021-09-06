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06.09.2021 (18:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начался полевой выход мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход мотострелкового батальона.

После подъема по тревоге около 350 военнослужащих совершили марш протяжённостью 50 километров на более чем 30 единицах бронетанковой и автомобильной техники в указанный район, где развернули полевой лагерь.

По прибытии личного состава в район сосредоточения военнослужащие оборудовали окопы и парк боевых машин, столовую, медицинский пункт и прочие объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности подразделения.

В рамках полевого выхода, с мотострелковым батальоном ОГРВ ПРРМ будут проведены тактико-строевые занятия в комплексе с занятиями по радиационной, химической и биологической защите, а также инженерной и технической подготовке и другим предметам обучения. Основное внимание будет уделено занятиям по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Полевой выход мотострелкового батальона проходит на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и продлится неделю.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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