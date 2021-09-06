06.09.2021 (18:30)

На полигоне Мулино в Нижегородской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отрабатывают ведение высокоточной стрельбы в рамках подготовки к ССУ «Запад-2021»

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовали боевые стрельбы артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021».

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С» и миномётных подразделений отработают ведение высокоточной скоростной стрельбы. Артиллеристы на дальности до 20 км ведут одиночный и залповый огонь на поражение движущихся целей с минимальным отклонением.

Стрельбы проходят в дневное время. Координаты объектов условного противника в виде бронетехники и инженерных сооружений передают разведгруппы, оснащённые беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10». Фиксация поражения целей происходит с помощью комплекса разведки управления и связи «Стрелец».

Также артиллерийские расчеты проводят тренировки противоогневого манёвра и контрбатарейной стрельбы. В боевых стрельбах принимают участие до 500 военнослужащих и 100 единиц военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа.

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