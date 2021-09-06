06.09.2021 (18:20)

Мотострелки Ельнинской дивизии ЗВО апробировали новую систему управления тактического звена в ходе учения в Нижегородской области

Военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели апробацию новой системы управления тактического звена в ходе учения в Нижегородской области.

Комплекс учений с использованием новых систем и комплексов связи прошёл на полигоне Мулино. Они стали подготовительным этапом перед участием российских военнослужащих в совместном стратегическом учении ССУ «Запад-2021».

В ходе оборонительных действий военнослужащие мотострелкового полка использовали комплексы носимых и автоматизированных систем. Особенность применения новых методов управления войсками заключалась в кодированном послании сигналов и команд с отображением действий в режиме реального времени, что позволяет в любой незнакомой обстановке и местности отображать на электронной карте маневрирование и перемещение подразделений, как в пешем строю, так и механизированным способом.

Всего в учении приняло участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, комплексы противовоздушной обороны: «Стрела-10», «Игла», «Тор», вертолеты прикрытия Ми-8 АМТШ, Ми-28, Ми-24, самолеты оперативно-тактической авиации Су-30СМ.

Совместное стратегическое российско-белорусское учение (ССУ) «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице