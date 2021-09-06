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06.09.2021 (18:50)

Спуск на воду серийного малого ракетного корабля «Град» состоится в Зеленодольске во второй декаде сентября

Церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» состоится на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» во второй декаде сентября. Об этом сегодня сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы хода надводного кораблестроения в текущем году.

 Многоцелевой МРК проекта 21631 «Град» разработан АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и оснащен новейшим ракетным и артиллерийским вооружением, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.  Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге по специально разработанной учебной программе, позволяющей выработать устойчивые теоретические и практические навыки личного состава для освоения и грамотной эксплуатации техники и вооружения кораблей нового поколения. В подготовке личного состава используются новейшие учебно-тренажерные комплексы учебного центра.

 Свою эффективность многоцелевые корабли проекта 21631 продемонстрировали в 2015 году, при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

В церемонии спуска на воду запланировано участие представителей Главного командования ВМФ России, Департамента гособоронзаказа Министерства обороны Российской Федерации, правительства Республики Татарстан и Республики Ингушетия, администрации Зеленодольского муниципального района, руководства АО «Холдинговая компания «Ак Барс», АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», а также представителей проектанта и контрагентских организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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