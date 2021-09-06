06.09.2021 (17:50)

На Средне-Невском заводе состоится закладка корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников»

9 сентября в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоится торжественная закладка новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) «Афанасий Иванников» проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского Флота.

Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В церемонии закладки корабля примут участие руководители Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невского судостроительного завода, Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», представители администрации Санкт-Петербурга, ветераны и судостроители.

Накануне Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных органов военного управления Главного командования ВМФ о готовности к закладке 9 сентября корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников».

«Корабль ПМО «Афанасий Иванников» будет построен для оснащения минно-тральных сил Военно-Морского Флота в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли проекта 12700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик», - сообщил главком.

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 процентов ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

Водоизмещение – около 890 тонн;

Длина – около 62 м;

Ширина – около 10 м;

Полная скорость хода - около 16 узлов;

Экипаж – около 44 чел.

АО «Средне-Невский судостроительный завод» - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из 4-х видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. За более чем 100 лет работы Средне-Невским судостроительным заводом построено более 500 кораблей и судов, из них более 200 единиц это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 г. завод по существу является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок – основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице