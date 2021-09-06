06.09.2021 (16:30)

В Сибири более 4 тыс. военнослужащих ЦВО и членов их семей ревакцинировались от COVID-19

Более 4 тыс. военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.

Ревакцинация проводится среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей.

К ревакцинации допускаются военнослужащие, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

В Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей. Перед процедурой проводились обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

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