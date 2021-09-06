06.09.2021 (18:00)

Крупная партия из 300 цифровых радиостанций «Азарт» поступила в войска ЗВО в Ленинградской области

Более 300 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по гособоронзаказу в войска Западного военного округа (ЗВО).

Новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений общевойсковых объединений и воинских частей, дислоцированных в Ленинградской области.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия — до 4 км.

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