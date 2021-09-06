06.09.2021 (18:10)

Командующий войсками ЗВО проверил готовность войск (сил) к учению «Запад-2021»

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал- полковник Александр Журавлёв проверил готовность военных объектов на полигоне Мулино в Нижегородской области к проведению совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Генерал-полковник Александр Журавлёв проинспектировал места развертывания полевых командных пунктов, а также состояние учебно-материальной базы полигона Мулино.

Осмотрев готовность полевого лагеря, предназначенного для иностранного контингента участников учения, командующий войсками ЗВО обратил внимание на создание комфортных для них условий проживания.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» примет участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) будет задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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