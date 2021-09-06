06.09.2021 (17:40)
Военнослужащие из Индии будут участвовать в ССУ «Запад-2021» в Нижегородской области на боевой технике войск ЗВО
Воинский контингент Индии примет участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021» на полигоне Мулино Нижегородской области на боевой технике войск Западного военного округа.
Из аэропорта города Нижний Новгород индийские военнослужащие прибыли в Учебный центр боевой подготовки Западного военного округа, расположенный в поселке Мулино Нижегородской области, где их разместили в комфортном полевом лагере, оборудованном всем необходимым для проживания и проведения совместных тренировок.
После прибытия военнослужащие из Индии приняли на временное вооружение российскую технику войск Западного военного округа: танки Т-72Б3 боевые машины пехоты БМП-2, на которых им предстоит принять участие в розыгрыше основного этапа учения.
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