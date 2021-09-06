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06.09.2021 (17:30)

В Нижегородской области разведывательные подразделения навели огонь артиллерии общевойсковой армии ЗВО с помощью разведкомплекса «Стрелец»

Разведывательные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учения в Нижегородской области применили комплекс разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и с их помощью навели огонь артиллерии на полигоне Мулино.

По замыслу учения, разведывательный дозор обнаружил «противника» и установил координаты целей с помощью лазерных дальномеров из комплексов КРУС «Стрелец», передал их в автоматическом режиме на приёмное устройство командиру подразделения и навел огонь артиллерии.

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-СМ2», получив данные, выдвинулись на закрытые огневые позиции и выполнили стрельбу по целям, поразив мишени, имитирующие условного противника, на дальности до 5 тыс. метров. Для решения огневых задач артиллерии в трех районах полигона Мулино специально установили 9 групп целей из 70 макетов бронетехники «противника».

Взаимодействие подразделений артиллерии и разведки позволило максимально эффективного поразить цели, отработав практические навыки использования современных средств разведки.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, а также около 70 единиц боевой и специальной техники. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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