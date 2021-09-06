06.09.2021 (17:20)

В Ленинградской области расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО провели ночные электронные пуски ракет по заглубленным командным пунктам условного противника

С дивизионом ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области проведено ночное тактическое учение во взаимодействии с беспилотной авиацией.

Военнослужащие дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям с необорудованных позиций во взаимодействии с расчетом беспилотной авиации, выполнившим разведку цели.

Также были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, отразили попытку нападения условных диверсантов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Учения носят плановый характер в раках летнего периода обучения и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих округа при выполнении задач по предназначению в ночное время суток.

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