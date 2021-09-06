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06.09.2021 (16:15)

В центре Екатеринбурга откроется скульптурная композиция, посвященная службе маршала Жукова на Урале

Скульптурная композиция, посвященная четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Константиновичу Жукову, откроется 11 сентября у здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.

Сюжетом для скульптурной композиции стал эпизод встречи маршала Жукова у штаба Уральского военного округа (УрВО) начальником штаба генерал-лейтенантом Львом Сквирским. На постаменте размещен открытый военный внедорожник «Виллис» с сидящим в нем на пассажирском сидении маршалом Победы. Напротив него – фигура начальника штаба УрВО генерал-лейтенанта Л.Сквирского, встречающего командующего войсками военного округа по прибытии на службу.

Работа над эскизом скульптурной композиции и её изготовление заняли около года. Проектированием занималась группа уральских скульпторов, возглавляемая Андреем Зайцевым. Фигуры композиции отлиты из бронзы и установлены на постамент. Общий вес конструкции составляет порядка пяти тонн.

Справочно:

Маршал Георгий Жуков командовал войсками Уральского военного округа в период с февраля 1948 по март 1953 гг. За время службы четырежды удостоен звания Героя Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Также был награжден шестью орденами Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 1971), орденом Октябрьской Революции (1968), тремя орденами Красного Знамени (1922, 1944, 1949), двумя орденами Суворова I степени (01.1943, 07.1943); дважды удостоен ордена "Победа" (1944, 1945), был награжден тувинским орденом Республики (1942), Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР (1968), а также 15 медалями СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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