06.09.2021 (17:10)

Команда Высшего военно-морского училища ВУНЦ ВМФ ВМА — обладатель Кубка главкома ВМФ России по регби-7

В Санкт-Петербурге завершился розыгрыш Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) по регби-7 2021 года. Победителем турнира со счётом в финале 38:5 стала команда петербургского Высшего военно-морского инженерного училища ВУНЦ ВМФ «ВМА». Второе место — у курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Бронзовые медали — у ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» из Калининграда.

Медалями и памятными призами всех участников соревнований наградили заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, президент Фонда ФРР по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, начальник ВИФК МО РФ генерал-майор Олег Боцман, помощник главкома ВМФ по физической подготовке капитан первого ранга Алексей Пивачёв и игрок РК ЦСКА и сборной России Василий Артемьев.

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