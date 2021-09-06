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06.09.2021 (17:00)

Новый реанимобиль поступил в российский военный госпиталь в Таджикистане

Новый реанимобиль скорой медицинской помощи класса «С» поступил в российский госпиталь, расположенный на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

Реанимобиль класса «С» на базе автомобиля «ГАЗель» предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Он оснащен дефибриллятором-монитором, трехканальным электрокардиографом с автоматическим режимом, аппаратами ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Оборудован салон реанимобиля необходимыми устройствами и мебелью позволяющим комфортно расположиться реанимационной бригаде и пациенту.

Автомобиль отличается высокой мощностью, легкой проходимостью и возможностью эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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