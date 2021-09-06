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06.09.2021 (16:45)

Учение российских артиллеристов по уничтожению противника состоялось в горах Таджикистана

Комплексное учение по уничтожению условного противника состоялось с артиллерийскими подразделениями 201-й российской военной базы на горном полигоне Самбули в Таджикистане.

В ходе учения военнослужащие отработали уничтожение целей на дальностях от 3 до 10 километров в системе разведывательно-огневого комплекса. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» совершили огневой налет, поочередно нанося удары по целям с различных направлений. Такой способ стрельбы позволил измотать условного противника, не дав единого шанса на восстановление боеспособности.

Также в ходе учения командиры артиллерийских батарей отработали противоогневые манёвры, приемы управления огнем и контрбатарейной борьбы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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