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06.09.2021 (16:00)

Военный комиссариат Московской области стал одним из организаторов конкурса «Наше Подмосковье – моя гордость»

6 сентября в Московской области стартовал прием заявок на участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье – моя гордость». Об этом сообщил Руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Анисимов.

«Прием заявок на областной конкурс «Наше Подмосковье – моя гордость» в этом году открылся 6 сентября и продлится до 8 октября. Конкурс стал уже доброй традицией для обучающихся нашего региона. Ежегодно более 3,5 тысяч учеников и воспитанников учреждений дополнительного образования направляют свои заявки на участие в конкурсе. В этом году мы предлагаем конкурсантам четыре номинации «Сочинение», «Рисунок», «Видео и презентация», а также специальную номинацию «МедиаПрорыв», - сказал Валерий Анисимов.

Валерий Анисимов отметил, что работы конкурса будут посвящены культуре и историческим событиям Московской области. Кроме того, один участник может направить заявку во всех четырех номинациях, но не более одного раза.

Традиционно одним из организаторов конкурса выступает военный комиссариат Московской области. Военный комиссар региона, полковник Алексей Астахов поддержал инициативу проведения конкурса в 2021 году и отметил большую значимость подобных мероприятий в формировании системного подхода к патриотическому воспитанию детей и допризывной молодежи Московской области.

Напомним, что Московский областной конкурс «Наше Подмосковье – моя гордость» проводится с 2018 года и объединил свыше 15,5 тысяч обучающихся Московской области. В 2021 году организаторами конкурса выступили региональное отделение «Бессмертного полка России» в Московской области и военный комиссариат Московской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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