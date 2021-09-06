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06.09.2021 (15:45)

В Оренбуржье началось учение с привлечением самой крупной в России мотострелковой бригады

В Оренбургской области началось учение с привлечением самой крупной в России мотострелковой бригады.

Практические действия проводятся согласно плану боевой подготовки на 2021 год. В них задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и более 500 единиц военной техники. Среди образцов вооружения более 70 единиц танков, а также самоходные артиллерийские гаубицы Мста-С, реактивные системы залпового огня «Град», беспилотники «Орлан-10» и другая техника.

Учение продлится до конца недели. Подразделения отработают совершение маршей, развертывание пунктов управления, действия в наступлении и обороне, выполнение боевых стрельб.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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