06.09.2021 (15:30)
В Новосибирской области прошло учение со спецназом ЦВО по уничтожению условной бандгруппы
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения отработали задачи по захвату главаря условной бандгруппы.
Согласно замыслу учения, разведывательными подразделениями был установлен маршрут движения автомобильной колонны, в которой находился лидер условной бандгруппы. Устроив засаду, военнослужащие вывели из строя транспортные средства и осуществили захват главаря, после чего доставили его командованию соединения с целью получения информации о действиях бандгруппы.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали скрытное передвижение по пересеченной местности и действия в отрыве от главных сил.
В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной техники.