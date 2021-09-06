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06.09.2021 (15:30)

В Новосибирской области прошло учение со спецназом ЦВО по уничтожению условной бандгруппы

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения отработали задачи по захвату главаря условной бандгруппы.

Согласно замыслу учения, разведывательными подразделениями был установлен маршрут движения автомобильной колонны, в которой находился лидер условной бандгруппы. Устроив засаду, военнослужащие вывели из строя транспортные средства и осуществили захват главаря, после чего доставили его командованию соединения с целью получения информации о действиях бандгруппы.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали скрытное передвижение по пересеченной местности и действия в отрыве от главных сил.

В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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